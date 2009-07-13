Ющенко говорит, что БЮТ сделал все, чтобы Лозинский скрылся от суда

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен переквалификацией дела о гибели жителя Кировоградской области Валерия Олийныка для экс-начальника Голованеского райотдела милиции Михаила КОВАЛЬСКОГО со статьи «соучастие в убийстве» на статью «злоупотребление служебным положением».

Как сообщает пресс-служба Президента, об этом сказала сегодня на брифинге пресс-секретарь главы государства Ирина ВАННИКОВА.

По ее словам, Президент продолжает держать на контроле расследование насильственной смерти 16 июня В.Олийныка.

Как заметила И.ВАННИКОВА, Президент подчеркивает, что для Генпрокуратуры, СБУ и милиции - дело чести эффективно расследовать это дело, довести до суда и отстоять в суде закон, ведь политическая сила, которая делегировала экс-депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО в парламент, - Блок Юлии Тимошенко, сделала все, чтобы ему удалось, по крайней мере на сегодняшний день, скрыться от правосудия.

По словам пресс-секретаря, Президент считает, что об истинной позиции БЮТ по делу В.ЛОЗИНСКОГО красноречиво свидетельствует факт отсутствия представления Кабмина на увольнение с занимаемых должностей председателя Кировоградской облгосадминистрации Валерия МОЦНОГО и председателя Голованевской райгосадминистрации Михаила КРИЖАНИВСКОГО, которые не смогли обеспечить правопорядок на вверенной им территории и защитить права граждан.

Как сказала И.ВАННИКОВА, Президент также подчеркивает необходимость завершения вопроса относительно незаконности приобретения в Кировоградской области охотничьих угодий представителем БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ. Генеральная прокуратура направила обращение в суд относительно признания недействительности соответствующих соглашений.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб 16 июня в результате столкновения с В.ЛОЗИНСКИМ, тогдашним прокурором Голованевского района Кировоградской области Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района М.КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области.

6 июля Печерский райсуд Киева избрал для М.КОВАЛЬСКОГО и Е.ГОРБЕНКО меру пресечения в виде удержания под стражей.