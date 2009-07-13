В БЮТ считают, что Украина не может быть внеблоковой

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Олег БИЛОРУС (БЮТ) считает, что Украина не может иметь статус нейтрального государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Международной парламентской конференции по вопросам европейской безопасности.

«Вопрос о нейтралитете, о безблоковости Украины – это вопрос, очевидно, чисто риторический», - подчеркнул О.БИЛОРУС.

«В реальной действительности нет ни оснований, ни предпосылок, ни возможностей для такого идеального швейцарского решения» - добавил он.

Народный депутат подчеркнул, что «Украина никогда не была, не есть и не станет новой Швейцарией в Европе».

По его мнению, на сегодня Украина не чувствует реальных гарантий безопасности. Также, по его словам, нет и «реальных гарантий ее интеграции в системы коллективной безопасности и в системы евроатлантической интеграции».

Он подчеркнул, что «это несправедливо» по отношению к Украине и другим странам, которые входили в СССР и пошли по пути ядерного саморазоружения.

«Никто не имеет права запретить Украине реализовать ее естественное право присоединиться к системе коллективной безопасности и получить твердые гарантии ее государственного суверенного развития», - заявил О.БИЛОРУС.