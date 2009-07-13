В БЮТ считают, что Украина не может быть внеблоковой
Билорус говорит о несправедливости
|Олег БИЛОРУС
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Международной парламентской конференции по вопросам европейской безопасности.
«Вопрос о нейтралитете, о безблоковости Украины – это вопрос, очевидно, чисто риторический», - подчеркнул О.БИЛОРУС.
«В реальной действительности нет ни оснований, ни предпосылок, ни возможностей для такого идеального швейцарского решения» - добавил он.
Народный депутат подчеркнул, что «Украина никогда не была, не есть и не станет новой Швейцарией в Европе».
По его мнению, на сегодня Украина не чувствует реальных гарантий безопасности. Также, по его словам, нет и «реальных гарантий ее интеграции в системы коллективной безопасности и в системы евроатлантической интеграции».
Он подчеркнул, что «это несправедливо» по отношению к Украине и другим странам, которые входили в СССР и пошли по пути ядерного саморазоружения.
«Никто не имеет права запретить Украине реализовать ее естественное право присоединиться к системе коллективной безопасности и получить твердые гарантии ее государственного суверенного развития», - заявил О.БИЛОРУС.