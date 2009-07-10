Из-за отравления Ющенко прослушивали Тимошенко и Ульянченко?

По указанию следователя ГПУ в деле об отравлении Ющенко Галины Климович прослушивались мобильные телефоны премьера Юлии Тимошенко и главы секретариата президента Веры Ульянченко.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба временной следственной комиссии ВР.

"Среди лиц, трафик телефонных связей которых мониторили следователи группы Галины Климович, – Юлия Тимошенко, Роман Зварыч, Вера Ульянченко, Анатолий Шкрибляк, Александр Един, Сергей Момот", - сказано в сообщении.

"При этом в случае отказа операторов сотовой связи предоставлять информацию о трафике без решения суда, Климович запугивала их руководителей привлечением к уголовной ответственности за противодействие следствию", - добавляется в сообщении.

Как заявил глава комиссии Владимир Сивкович, следственные ГПУ не только незаконно "слушали" обычных граждан и народных депутатов, но и так же незаконно следили за ними.

В частности ВСК ВР получила достоверную информацию о том, что в одном из оперативно-розыскных дел МВД Украины еще 05 февраля 2008 года дана задача на визуальное наблюдение за народным депутатом Виктором Тополовым.

"И этот случай не был одиночным. Даже несмотря на то, что в соответствии с официальным ответом ГПУ, визуальное наблюдение за народными депутатами Украины в рамках расследования уголовного дела № 49-1361 якобы не осуществлялось", - добавляется в сообщении.

Раньше сообщалось, что под руководством Климович в обход суда осуществляли мониторинг телефонного трафика около 18 тысяч абонентов сотовой связи.

Украинская правда