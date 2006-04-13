Первая сессия Киевсовета может состояться 14 апреля

Киевская городская территориальная избирательная комиссия назначила на завтра внеочередное заседание для рассмотрения судебных постановлений по обеспечению исков субъектов избирательного процесса по местным выборам в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня на очередном заседании КГТИК.

Как сообщила на заседании глава комиссии Галина БИЛЫК, в комиссию сегодня поступили две постановления районных судов столицы о производствах административных исков от кандидата на должность Киевского городского председателя Александра ОМЕЛЬЧЕНКО и народного депутата Украины, баллотировавшегося на выборах в Киевсовет Евгения КОРНЕЙЧУКА. Оба постановления запрещают проведение сессии Киевсовета, которая назначена согласно постановлению КГТИК на 14 апреля на 14.00. Оба постановления, как отмечалось на заседании теризбиркома, вступают в силу через два дня.

Кроме того, в КГТИК поступила жалоба от кандидата на должность мэра столицы Николая ГРАБАРА об отмене постановления КГТИК о результатах выборов мэра и признании их недействительными, а также о том, чтобы не проводить завтра сессию Киевсовета. Как отметил секретарь теризбиркома Юрий ЛОЗОВСКОЙ, это заявление, согласно законодательству, рассматривается в течение 5 дней.

На комиссии было внесено предложение отложить принятие решения о проведении первой сессии Киевсовета на завтра на 12.00. Ожидается, что к утру поступят результаты по рассмотрению дел по этим производствам, на основе которых комиссия и будет принимать решение. То есть окончательное решение о проведении или непроведении сессии Киеврады нового созыва теризбирком будет принимать непосредственно перед ее началом.