На день рождения лидера ПР припасла «близкий Януковичу подарок»
12:12, 09 июля 2009Политика
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Тайну раскрыл Чечетов
|Михаил Чечетов
Об этом в интервью УНИАН сообщил член фракции ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ.
«Есть люди конъюнктурщики, которые ходят в церкви, а Виктор Федорович действительно верующий до глубины души человек, потому, конечно, для него это будет близкий подарок», - сказал депутат.
В то же время М.ЧЕЧЕТОВ отказался сказать, какие суммы сдавали народные депутаты на подарок лидеру фракции.
Вместе с тем источники во фракции говорят о том, что каждый “регионал” сдавал по одной тысяче гривень.
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