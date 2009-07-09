На день рождения лидера ПР припасла «близкий Януковичу подарок»

Народные депутаты из фракции Партии регионов подарят лидеру партии Виктору ЯНУКОВИЧУ в день рожденья старинную икону.

Об этом в интервью УНИАН сообщил член фракции ПР Михаил ЧЕЧЕТОВ.

«Есть люди конъюнктурщики, которые ходят в церкви, а Виктор Федорович действительно верующий до глубины души человек, потому, конечно, для него это будет близкий подарок», - сказал депутат.

В то же время М.ЧЕЧЕТОВ отказался сказать, какие суммы сдавали народные депутаты на подарок лидеру фракции.

Вместе с тем источники во фракции говорят о том, что каждый “регионал” сдавал по одной тысяче гривень.