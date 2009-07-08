Кабмин разрешил Тимошенко подписать специальное письмо в МВФ

Сегодня на заседании правительства утверждено письмо намерений в Международный валютный фонд.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщила на брифинге премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Сегодня утверждено специальное письмо намерений, которое подписывается премьер-министром, министром финансов, главой НБУ и, если того пожелает Президент, то и Президентом Украины. Это письмо намерений о сотрудничестве с МВФ», - отметила премьер.

По ее словам, это очень тяжелый документ, который отрабатывался несколько недель, при этом было тяжело находить компромисс по документу.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, принятие соответствующего решения «дает возможность привлечь сегодня те валютные ресурсы, которые позволят удерживать гривню стабильной».

«Сегодня правительство, рассмотрев это письмо, согласовало его и дало право премьер-министру и министру финансов подписать его», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, корректировка программы сотрудничества с МВФ связана с макроэкономическими показателями – уровнем инфляции, ВВП, объемом дефицита бюджета.

В свою очередь, исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ в комментарии журналистам после заседании правительства сказал, что письмо о намерениях рассмотрено и при этом «дано согласие премьер-министру и мне доработать этот документ с учетом той переговорной позиции, которая должна быть завершена (с МВФ – УНИАН), и по результатам доработки подписать это письмо о намерениях».

И.УМАНСКИЙ отметил, что переговоры с МВФ продолжаются. «Неделя для этого, не думаю, что слишком много», – сказал он. При этом и.о. министра финансов объяснил отсутствие представителей МВФ на сегодняшнем заседании правительства тем, что переговоры еще не завершены. По его словам, основные требования МВФ к этом траншу «не сказал бы, что такие, которые Украина не может выполнить».

Напомним, близкий к правительству источник сообщил сегодня УНИАН, что нынешнее заседание правительства будет проходить при участии представителей Международного валютного фонда. «Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества», – сказал он.

Справка УНИАН. МВФ в ноябре 2008 года одобрил для Украины двухлетнюю программу на общую сумму 16,4 млрд. долл. и предоставил первый транш кредита в 4,5 млрд. долл.

12 мая в Украину поступили 2,8 млрд. долл. второго транша кредита МВФ.

Часть второго транша в размере 1,5 млрд. долл. направлена непосредственно в Государственный бюджет Украины для финансирования внешних долговых обязательств правительства.

Планируется, что третий транш должен составить 3,2 млрд. долл., четвертый – 3,8 млрд. долл.

Средства кредита планируется предоставлять ежеквартальными траншами после пересмотра и коррекции программы сотрудничества.