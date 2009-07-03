Ющенко хочет изменить правила игры вокруг НДС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует подать на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект относительно обязательного возвращения НДС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня в Симферополе на совещании по вопросам развития Крыма.

По словам В.ЮЩЕНКО, 15 миллиардов некомпенсированного НДС является наибольшей суммой за все годы независимости. “Это прямая иммобилизация оборотных средств из балансов субъектов ведения хозяйства. Я сегодня работаю над специальным указом Президента, я хочу подать в украинский парламент специальный закон о безусловном возвращении НДС”, - отметил он.

Как сказал Президент, его законопроект должен осуществить серьезную ревизию в правилах игры, и не допускать коллизий с невозвращением НДС, которые существуют сегодня.

Также он раскритиковал политику правительства относительно взимания налогов заранее. “Я не могу сказать, что политика взимания налогов заранее является адекватной сегодняшним условиям ведения бизнеса”, - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что сегодня все правительства мира, наоборот, пытаются уменьшить налоговую нагрузку.

По мнению В.ЮЩЕНКО, взимание налога заранее является “колоссальным тормозом” развития украинской экономики. Потому он высказался за необходимость внесения соответствующих изменений в бюджет, которые исправили бы эту ситуацию.