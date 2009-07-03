Наша Украина начала «чистку» киевских рядов

“Наша Украина” начинает перерегистрацию членов Киевской городской организации партии, которая будет иметь следствием укрепление организации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

В соответствии с решением президиума Политсовета партии, перерегистрация будет проводиться специально созданной комиссией с 6 июля по 7 сентября 2009 года. Первое заседание комиссии по перерегистрации членов Киевской городской организации партии состоится 6 июля 2009 года в 12.00 в помещении исполнительного комитета Киевской городской организации «Нашей Украины».

К участию в роботе комиссии приглашаются члены Совета и руководитель исполнительного комитета Киевской городской организации партии, председатели, руководители и консультанты исполнительных комитетов районных в городе Киеве организаций партии.

Уже на этой неделе начинается проведение заседаний советов районных организаций, которые назначат сроки проведения конференций, в рамках которых будет обсуждаться ситуация в Киевской городской организации партии.

При этом в “Нашей Украине” снова назвали заявление части верхушки киевской организации о выходе из партии политическим демаршем. Этот шаг не обсуждался тысячами членов Киевской городской организации «Нашей Украины», подчеркнули в пресс-службе.

В «Нашей Украине» заявили, что Киевская городская организация партии продолжает свою работу и постоянно находится в контакте с избирателями. По состоянию на сегодняшний день членами 10 районных организаций партии в столице Украины является около 9 тыс. активистов. При этом численность партийцев непрестанно растет - за последних полгода количество желающих вступить в партию втрое превысило количество людей, сдавших партийный билет, утверждают в пресс-службе.