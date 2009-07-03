Партия регионов шантажирует Раду дракой

Председатель ВР Владимир Литвин, открывая заседание ВР, сообщил, что на повестку дня выносится лишь один вопрос: о снятии депутатской неприкосновенности с Виктора Лозинского. На вопрос Вячеслава Кириленко, почему не рассматривается вопрос снятия неприкосновенности со всех депутатов, спикер ответил, что он не хочет драки в зале, поскольку ему заявили, что если в повестке дня появятся другие, кроме заявленного, вопросы, то в зале будет драка.

Как сообщал УНИАН, сегодня на внеочередной сессии ВР депутаты должны были рассмотреть кадровые изменения в правительстве, законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно лишения депутатов неприкосновенности и снятия иммунитета с бютовца Виктора Лозинского.