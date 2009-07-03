Литвин: вряд ли парламент проголосует за министра иностранных дел

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН сомневается в том, что парламент проголосует за избрание Олега ШАМШУРА министром иностранных дел Украины. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью агентству УНИАН.

Отвечая на вопрос, какие шансы того, что ВР проголосует за кандидатуру О.ШАМШУРА В.ЛИТВИН сказал: “Скажу откровенно, шансы небольшие”. “И я думаю, не стоило бы человека просто унижать, тем более, насколько я могу судить, он не имеет желания занять эту должность”, - добавил В.ЛИТВИН.

Председатель Верховной Рады Украины считает, что во время назначения министра иностранных дел и министра обороны, кандидатуры которых в парламент вносит Президент Украины, должны быть поддержаны. “Верховная Рада Украины должна принимать эти предложения Президента Украины как данность, поскольку он несет ответственность за внешнеполитический курс и за оборонную сферу, поэтому надо дать возможность реализовать его виденье в этих вопросах”, - отметил В.ЛИТВИН.

Полный текст интервью с В.ЛИТВИНЫМ будет размещен на сайте УНИАН.