Шахтерам снизили налог на зарплату

Глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ считает, что принятие закона о престижности шахтерского труда обеспечит повышение доходов шахтерских семей, поскольку данным законом предусмотрено уменьшить ставку налога на доход в виде заработной платы до 10%.

Такое мнение она высказала УНИАН, комментируя принятие Верховной Радой Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”.

Согласно данному законопроекту, парламент внес изменения в Закон «О налоге с доходов физических лиц» по уменьшению ставки налога на доход в виде зарплаты.

«Я рада, что мы сумели провести данный законопроект через парламент большим количеством голосов. Это означает, что даже в случае ветирования законопроекта Президентом, Верховная Рада сумеет преодолеть вето», - говорит депутат.

По ее словам, закон расширил количество лиц, на которых распространяется его действие. В частности, льготами теперь будут пользоваться также работники государственных военизированных аварийно-спасательных служб. «Эти люди постоянно рискуют всем, спасая человеческие жизни на глубине многих сотен метров», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. Кроме того, в список вошли те, кто работает в особо вредных и особо трудных условиях. Список таких профессий формируется Кабинетом министров.

Законопроект также устанавливает право на бесплатное получение угля семьям умерших пенсионеров, которые пользовались ранее этим правом и получают пенсии в связи с потерей кормильца.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, принятие этого законопроекта - это лишь первый шаг на пути установления справедливого социального обеспечения и поднятия престижности шахтерской профессии.

Как сообщал УНИАН, 25 июня Верховная Рада приняла Закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно престижности шахтерского труда”. «За» проголосовали 380 из 433 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.