Партия регионов опять выдвинула ультиматум коалиции

Партия регионов настаивает на принятии завтра на внеочередном заседании Верховной Рады закона о повышении минимальных зарплат и пенсий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“Партия регионов убедилась в неконструктивности позиции правительства и требует немедленного принятия закона о повышении зарплат и пенсий для самых бедных граждан. Участие депутатов Партии регионов в рабочей группе по подготовки ко второму чтению законопроекта о повышении минимальных зарплат и пенсий лишена всякого смысла из-за неконструктивной позиции правительства ТИМОШЕНКО”, - говориться в заявлении.

Как отмечается в заявлении, “в процессе работы оказалось, что правительство не намерено облегчать жизнь людей, а просто использует достигнутый на предыдущем заседании парламента компромисс для затягивания времени и реализации собственных узкопартийных интересов БЮТ. Поэтому Партия регионов не видит смысла продолжать принимать участие в этом процессе”.

“Мы настаиваем на немедленном, на следующем внеочередном заседании Верховной Рады, назначенном на 3 июля, принятии закона о повышении зарплат и пенсий для самых бедных граждан Украины. Если коалиция не поддержит инициативы Партии регионов и не согласится проголосовать за то, чтобы облегчить жизнь граждан нашего государства, мы будем выступать – такая Верховная Рада не имеет права называться избранной народом. Антинародный парламент не будет работать в Украине”, – говорится в заявлении Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год в отношении размера прожиточного минимума и размера минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений в госбюджет на 2009 год, касающийся размеров прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВИМ. Принятие настоящего документа поддержало лишь 212 народных депутатов из 406.

Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн.

При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.