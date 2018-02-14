Матиос о медпомощи избитому Шепелеву: так не обследуют даже тяжелобольных людей

Прокурор сказал, что из-за проблем с лицом бывшему депутату поставили специальные шины.

После задержания экс-нардепа от БЮТ и Партии регионов Александра Шепелева выяснилось, что у него сломаны челюсть и нос.

Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

"Медики установили, что у Шепелева сломаны челюсть и нос, кроме других телесных повреждений, которые можно предварительно квалифицировать как средней тяжести повреждения, повлекшие длительное расстройство здоровья", - отметил чиновник.

По его словам, на вид у задержанного были достаточно серьезные следы телесных повреждений как на лице, так и на туловище. Ему было предоставлено полноценное медицинское обследование по всем параметрам".

"Так не обследуют даже тяжелобольных людей, как обследовали Шепелева", - подчеркнул Матиос.

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Прокурор сказал, что из-за проблем с лицом бывшему депутату поставили специальные шины, с которыми ему трудно говорить, и он еще требует дальнейшего медицинского наблюдения.

"Пока здоровье Шепелева не улучшится, следственные действия с ним проводить нельзя. Нужны его объяснения. Сначала он должен пообщаться с адвокатом, выбрать определенную им или совместно позицию и согласиться или не согласиться давать показания следствию", - рассказывает Матиос.

По его словам, военная прокуратура выясняет, кто избил Шепелева.

"Никто из тех, у кого было поручение на розыск (МВД и СБУ), не участвовал в незаконном удерживании Шепелева", - подчеркнул прокурор.

Также, говорит он, соответствующая ориентировка была выписана на Государственную пограничную службу в случае пересечения Шепелевым границы.

Матиос предположил, что это могла сделать какая-то преступная группировка и представиться несуществующим спецподразделением военной прокуратуры.

Он также выразил удивление тем фактом, что при задержании сотрудниками СБУ у Шепелева не было при себе мобильного телефона.

"А это значит, что телефон с эксклюзивными контактами за период его пребывания в Украине у кого-то есть. Наш долг - его найти. И обязательно установить и найти место, где происходило избиение", - отметил прокурор.

По его словам, когда следствие узнает, кто и с какой целью полтора дня наносил телесные повреждения Шепелеву, оно наверняка поймет мотив его "странного возвращения под четыре судебных разбирательства, где предусмотрен пожизненный срок наказания".

Кроме того, говорит Матиос, в момент задержания на экс-нардепе была "свежая одежда" без следов крови.

"Все видели его избитое лицо. Любая одежда имеет идентифицирующие признаки своего происхождения. Мы уже ищем", - отмечает прокурор.

Он также назвал бредом заявления Шепелева, что дела против него сфальсифицированы.

"Судебное разбирательство уголовных дел во всех судах будет открытым, будут исследованы все предоставленные нами доказательства, а также позиция защиты, в том числе будет дана оценка объяснениям Шепелева", - сообщил Матиос.

Он добавил также, что прокуратура проверит информацию о письмах, которые Шепелев якобы писал в адрес генпрокурора и президента и где он выражал готовность сотрудничать со следствием.