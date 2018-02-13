Россия может атаковать Украину в киберпространстве - американская разведка

Ожидается, что Россия будет проводить более разрушительные кибероперации в течение этого года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины.

Наибольшую угрозу США в киберпространстве в 2018 году составят Россия, Китай, Иран и Северная Корея. На это указывает письменный доклад директора национальной разведки США Дэна Коутса.

Читайте такжеВ Конгрессе США рекомендуют принять закон о сотрудничестве с Украиной в сфере кибербезопасностиЕго доклад под названием "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США" была предоставлена им Сенатскому комитету по вопросам разведки, передает Голос Америки.

При этом в докладе высказывается мнение американских разведывательных служб о вероятность осуществления Россией значительных кибератак на Украину.

"Мы ожидаем, что Россия будет проводить более дерзкие и более разрушительные кибероперации в течение этого года, и очень вероятно использует новые инструменты против Украины", - отмечается в тексте доклада.

Американская разведка, как указывает документ, считает, что от России стоит ждать новой опасности в сферах, где она уже осуществляет кибермероприятия против Украины.

Такими документ называет: срыв работы украинской энергосистемы, похищение и дальнейшее распространение конфиденциальной информации, DDOS атаки и методы под прикрытием в киберпространстве.

"В этом году российская разведка и службы безопасности и в дальнейшем будут атаковать критическую инфраструктуру США и их союзников, и будут пытаться получить закрытую информацию о политике США из компьютерных сетей США и НАТО", - также отмечается в докладе.