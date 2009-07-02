Тимошенко будет искать все возможные компромиссы с Януковичем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО рассчитывает на компромисс с фракцией Партии регионов в случае необходимости преодоления вето Президента по Бюджетному кодексу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня во время заседания Совета глав сельских и поселковых советов при Кабинете министров.

«Я буду искать все возможные компромиссы с Партией регионов, которая не голосовала за этот Бюджетный кодекс, для того, чтобы они вместе с нами преодолели вето», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также призвала глав сельских и поселковых советов, которые представляют Партию регионов, обратиться с соответствующей просьбой к лидеру партии Виктору ЯНУКОВИЧУ в связи с острой необходимостью принятия и вступления в силу принятого Верховной Радой Бюджетного кодекса.

«Но если они не прислушаются и не сделают то, что нужно сегодня вам, сельским громадам, и то, что нужно стране – в этом случае мы пойдем другим путем. Мы будем вносить проект бюджета, в котором будем делать все эти изменения. Это допускается, и мы не бросим это дело и доведем его до завершения», - заявила глава правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала глав сельских и поселковых советов обратиться к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой подписать принятый Бюджетный кодекс.

Как сообщал УНИАН, 23 июня Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины» (новая редакция). «За» проголосовали 232 народных депутата из 436, зарегистрированных в зале.

Не голосовала в полном составе фракция Партии регионов. Почти в полном составе за данный закон проголосовали фракции БЮТ, Блока Литвина и КПУ, а из фракции НУ-НС его поддержали 33 народных депутата.

Данным законом предусмотрен формульный расчет трансфертов прямых взаимоотношений между Государственным бюджетом и непосредственно бюджетами сел, поселков и городов районного значения.

Как отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, данным законом предусматривается наличие 12 тысяч бюджетов вместо 700, существующих сегодня.

Во время доклада заместитель министра финансов Украины Анатолий МЯРКОВСКИЙ отметил, что теперь «будем строить отношения напрямую, то есть непосредственно из Государственного бюджета будет осуществляться перечисление межбюджетных трансфертов по решению Верховной Рады Украины» в конкретные села, поселки и города.

24 июня первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК сообщил, что в Секретариате продолжается изучение изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Высказывая свое мнение о документе, А.ШЛАПАК отметил, что у него есть большие опасения по поводу того, что Минфин может столкнуться со сложностями при расчете местных бюджетов, число которых значительно увеличивается. «Меня лично волнует только одно – каким образом сегодня Министерство финансов может рассчитывать 13 тысяч бюджетов. По моему мнению, организационно они это завалят, хотя, возможно, я не прав. Но если у нас колоссальные проблемы с расчетом 700 бюджетов…, то что будут делать, когда их будет 13 тысяч?», - сказал А.ШЛАПАК.