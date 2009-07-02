Ющенко и Тимошенко уже ничего не связывает?

Эксперты не исключают, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО провоцирует правительственный кризис

Об этом говорится в данных экспертного опроса Института Горшенина, переданного УНИАН.

В институте отмечают, что 27 июня прошел съезд партии «Наша Украина», в связи с чем был проведен экспертный опрос относительно итогов съезда, политического будущего «партии власти» и лично Президента В.ЮЩЕНКО.

Так, народный депутат от БЮТ Андрей ШКИЛЬ считает, что ситуация в партии «Наша Украина» сложнее, чем кажется на первый взгляд. «В общих чертах могу сказать, что политическая сила «Наша Украина» как политическая партия уже не состоится», - отметил А.ШКИЛЬ. Депутат считает, что в президентский кампании В.ЮЩЕНКО будет только принимать участие. «А таких участников будет достаточно много. Борьбу за финал он (В.ЮЩЕНКО) уже вести не будет. Поскольку структурно у него нет достаточного количества людей, на которых можно было бы положить ту ответственную миссию, которая лежит на команде, готовящей президентскую кампанию», - сказал он.

В свою очередь народный депутат от НУ-НС Владислав КАСЬКИВ отметил, что стратегия партии «Наша Украина» полностью понятна и единственно возможна в сложившейся ситуации. Относительно проведенного съезда народный депутат замечает, что это первая за долгий период времени понятная «программа спасения и оптимизации ресурсов, ориентированная на сохранение в политике и на участие в парламентских выборах».

«Победит ли партия («Наша Украина») на выборах парламентских, преодолеет ли она трехпроцентный барьер – я думаю, что вопрос остается открытым и в большой степени зависит от итога президентского правления В.ЮЩЕНКО», - сказал он. Также В.КАСЬКИВ считает, что для того, чтобы снять ответственность за деятельность правительства, В.ЮЩЕНКО действительно надо вывести оттуда «своих» министров. Но для этого недостаточно просто призвать их покинуть правительство. «У него должны быть другие рычаги, механизмы влияния. Вопрос остается открытым. Я думаю, что трудно спрогнозировать, каким будет поведение министров при жесткой постановке вопроса со стороны Президента», - сказал В.КАСЬКИВ.

Народный депутат Украины Тарас ЧОРНОВИЛ относительно выхода из правительства министров, которые являются членами партии, высказался так: «Это очередная бессмыслица от Виктора Андреевича, который хочет действовать давно уже по принципу чем хуже, тем лучше. Ю.ТИМОШЕНКО делает разные там заявления – В.ЮЩЕНКО является техническим кандидатом Виктора ЯНУКОВИЧА. Так вот, есть такое ощущение, что он (ЮЩЕНКО), может, несознательно, но все делает, чтобы так и вышло, подыгрывая ему», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ. По его словам, опять сегодня сделать правительственный кризис или парламентский – это в который раз во время экономического кризиса сделать кучу лишних проблем. «Сейчас блокировать избрание новых министров, выдавить старые, добиться, чтобы не было девяти министров, чтобы правительство было не полностью дееспособно. Ну, знаете, зачем нам искать врагов где-то в России? У нас они есть в Украине – у нас есть Президент», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

В свою очередь директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО считает, что съезд был призван мобилизовать сторонников В.ЮЩЕНКО и партийный ресурс. Съезд, фактически, предшествует выдвижению В.ЮЩЕНКО кандидатом в Президенты. «Это съезд унификации ресурсов, который является попыткой поставить точку во внутриполитическом кризисе партии «Наша Украина», - сказал он. По его словам, было заявлено отношение «Нашей Украины» к правительству. «С этого момента можно говорить о том, что В.ЮЩЕНКО и Ю.ТИМОШЕНКО полностью находятся в противоположных лагерях, их уже ничего не связывает», - сказал эксперт. К.БОНДАРЕНКО считает, что съезд будет иметь серьезные последствия, поскольку те министры, которые не откажутся от членства в партии, оставят правительство. А это, по его мнению, скорее всего, будет способствовать усилению правительственного кризиса. «Этот съезд привлекает внимание даже тем, что впервые реальной хозяйкой была Вера УЛЬЯНЧЕНКО. В партии «Наша Украина» появилось серьезное женское лицо, которое будет руководить партией вместе с Виктором ЮЩЕНКО», - добавил К.БОНДАРЕНКО.