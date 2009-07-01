В Киеве установят фрагмент Берлинской стены

Оригинальный фрагмент Берлинской стены планируют установить в Киеве перед зданием Посольства Федеративной Республики Германия на улице Богдана Хмельницкого, 25.

Как передает корреспондент УНИАН, такая договоренность была достигнута сегодня на встрече между Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в Украине Гансом-Юргеном ГАЙМЗЁТОМ.

По словам посла, в этом году отмечается 20-я годовщина падения Берлинской стены. «Это дало начало большим изменениям в Европе, в том числе с большими последствиями для Украины. В связи с этим есть идея установить фрагмент Берлинской стены в Киеве», - сказал Г-Ю.ГАЙМЗЁТ.

Посол добавил, что мемориальные фрагменты исторической стены уже установлены в Нью-Йорке, Лондоне и других крупных городах мира. При этом он подчеркнул, что таких фрагментов осталось очень мало.

«Речь идет об оригинальном фрагменте как символе свободы, символе единой Германии», - сказал посол.

Немецкая сторона, по его словам берется за свой счет доставить в Киев фрагмент Берлинской стены и профинансировать ее установление на территории посольства.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, в свою очередь, отметил, что это очень важная тема не только для Киева, но и для Украины. По словам мэра, люди его поколения помнят «падение Берлинской стены».

«Считаю, что в Киеве такой памятник должен существовать», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

В то же время он обратился к послу ФРГ с просьбой поспособствовать установлению в Берлине памятника Тарасу Шевченко.

Г-Ю.ГАЙМЗЁТ пообещал связаться с послом Украины в Германии с тем, чтобы согласовать возможное место установления памятника Шевченко в Берлине.

Он еще раз попросил мэра Киева поспособствовать скорейшему решению вопроса с установлением фрагмента Берлинской стены к дню празднования ее падения.

Г-Ю.ГАЙМЗЁТ также попросил мэра Киева поспособствовать в продлении договора аренды земельного участка по улице Златоустовской, 37, где работает визовый отдел Посольства ФРГ. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ пообещал сделать все возможное для того, чтобы этот вопрос был решен в Киевраде.

На встрече также был обсужден вопрос о выкупе земли под Посольство Германии в Киеве на улице Богдана Хмельницкого. Посол напомнил, что соответствующее письмо было направлено столичной власти еще 5 марта.

На это Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Мой ответ: вы купите землю в кратчайшие сроки».