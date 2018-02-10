Вятрович: информпротивостояние с Польшей приобретает драматический масштаб и РФ этим воспользуется

Он считает, что речь идет об очень ненужном ни Украине, ни Польше информационном противостоянии.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что ситуация вокруг польского закона о «бандеризме» является информационным противостоянием, которое ненужное ни Киеву, ни Варшаве.

Читайте такжеЗакон о запрете "бандеровской идеологии" может спровоцировать антиукраинские заявления в Польше - Вятрович«Мы говорим об очень ненужном ни Украине, ни Польше информационном противостоянии, которое действительно уже приобретает просто драматический масштаб и, безусловно, этим воспользуется Россия», – отметил Вятрович в эфире радио Свобода.

Он отметил, что неслучайно едва ли не единственная страна в мире, которая поддержала принятие этого закона – это Россия.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 1 февраля в польском Сенате (а перед этим и в Сейме) состоялось голосование за изменения в закон об Институте национальной памяти, которые предусматривают уголовное преследование тех, кто будет приписывать полякам преступления нацистов, в частности будет употреблять словосочетание «польские лагеря смерти», а также тех, кто будет отрицать «преступления украинских националистов, совершенные в отношении граждан Польши в 1925-1950 годов. 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал этот закон, несмотря на критику, в частности со стороны Израиля, США, Украины.

6 февраля Верховная Рада Украины осудила принятый в Польше закон. Украинские депутаты призвали президента Польши «воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность».