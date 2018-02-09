Порошенко ввел в действие дополнительные меры противодействия российской пропаганде

Президентский указ о введении в действие соответствующего решения СНБО был обнародован на сайте главы государства.

Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года «О дополнительных мерах относительно противодействия информационной агрессии Российской Федерации».

Читайте такжеКогда наши снайперы эффективно работают, пропаганда России набирает обороты - ГрицакСоответствующий указ №25/2018 от 9 февраля опубликован на сайте главы государства.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал УНИАН, в Евросоюзе требуют активнее противодействовать российской пропаганде.

Так, в письме к верховной представительнице ЕС по внешней политике и политики безопасности Федерике Могерини, который подписали главы МИД восьми стран-членов Евросоюза, говорится, что "внешние акторы" пытаются ослабить единство ЕС и посеять недоверие и недовольство демократическим общественным строем.