В Евросоюзе требуют активнее противодействовать российской пропаганде

"Внешние актеры" пытаются ослабить единство Европейского Союза и посеять недоверие и недовольство демократическим общественным строем. Об этом говорится в письме к верховной представительницы ЕС по внешней политики и политики безопасности Федерике Могерини, которое подписали главы министерств иностранных дел восьми стран-членов Евросоюза.

Как пишет DW, по мнению министров, ЕС должен срочно усилить свои возможности для противодействия пропаганде, а также наладить более эффективную коммуникацию в отношении глобальных, региональных и европейских вопросов. Текст письма есть в распоряжении агентства.

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Письмо послужит поводом для дискуссии, которую проведут на заседании глав МИД стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 ноября. По итогам дискуссии могут принять решение поручить Могерини усилить меры ЕС для противодействия пропаганде. Письмо на имя Могерини подписали министры иностранных дел Великобритании, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Хорватии, Чехии и Швеции.

В ЕС работают две экспертные группы, которые отслеживают и опровергают российскую медиапропаганду. Однако эти группы насчитывают немного сотрудников и имеют ограниченные технические возможности.