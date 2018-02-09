Спецназовцев не пустила охрана отеля: адвокат рассказал подробности попытки задержания Саакашвили

Чернолуцкий заявляет, что охрана Fairmont Grand Hotel Kyiv не пустила спецназовцев к Саакашвили, поскольку они не предъявили никаких документов на его задержание.

Адвокат экс-президента Грузии, лидер партии «Движение новых сил» Михеила Саакашвили считает, что не существует правовых оснований для выдворения его подзащитного из Украины, поскольку защита подала кассационную жалобу на решение Апелляционного административного суда, который признал правомерным отказ Государственной миграционной службы предоставить ему политическое убежище.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле гостиницы заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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Он отметил, что поскольку судебный процесс по делу Государственной миграционной службой не завершен, ГМС и пограничники не могут принимать никаких действий по экстрадиции Саакашвили. Также он добавил, что не соответствуют действительности заявления официальных лиц, в частности, министра юстиции Павла Петренко, о том, что нет никаких препятствий для экстрадиции Саакашвили.

«Это неправда, я получил ответ из Минюста, где сказано, что пока продолжается рассмотрение иска о гражданстве, судебные дела с Государственной миграционной службой, экстрадиционная проверка будет продолжена и экстрадиция невозможна», - сообщил адвокат.

Также он убежден, что у прокуратуры разваливается уголовное дело, так называемое дело Курченко - Донгадзе, и что у власти нет доказательств вины Саакашвили, и поэтому она хочет прибегнуть к его депортации.

Кроме того, Чернолуцкий отметил, что Саакашвили не общался со спецназовцами, которые пришли его задержать, поскольку их к нему не пустила охрана гостиницы.

«Никто не предоставил никаких документов представителям охраны гостиницы, и я уверен, что их не существует. И ни один судья не пойдет на принятие решения об экстрадиции. Саакашвили также не видел этих спецназовцев, поскольку был на встрече в кафе внутри гостиницы», - отметил адвокат.

Он добавил, что служба безопасности гостиницы не пустила спецназовцев внутрь, и таким образом, Саакашвили удалось сегодня остаться на свободе.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили ранее заявил журналистам на выходе из гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv, что имеет подозрения о намерении Госпогранслужбы задержать его в одной из столичных гостиниц на Подоле, чтобы в дальнейшем депортировать из Украины.