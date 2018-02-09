Спецназовцев не пустила охрана отеля: адвокат рассказал подробности попытки задержания Саакашвили

16:59, 09 февраля 2018
Политика
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Адвокат Саакашвили заявляет, что не существует правовых оснований для экстрадиции / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам возле гостиницы заявил адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

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Он отметил, что поскольку судебный процесс по делу Государственной миграционной службой не завершен, ГМС и пограничники не могут принимать никаких действий по экстрадиции Саакашвили. Также он добавил, что не соответствуют действительности заявления официальных лиц, в частности, министра юстиции Павла Петренко, о том, что нет никаких препятствий для экстрадиции Саакашвили.

«Это неправда, я получил ответ из Минюста, где сказано, что пока продолжается рассмотрение иска о гражданстве, судебные дела с Государственной миграционной службой, экстрадиционная проверка будет продолжена и экстрадиция невозможна», - сообщил адвокат.

Также он убежден, что у прокуратуры разваливается уголовное дело, так называемое дело Курченко - Донгадзе, и что у власти нет доказательств вины Саакашвили, и поэтому она хочет прибегнуть к его депортации.

Кроме того, Чернолуцкий отметил, что Саакашвили не общался со спецназовцами, которые пришли его задержать, поскольку их к нему не пустила охрана гостиницы.

«Никто не предоставил никаких документов представителям охраны гостиницы, и я уверен, что их не существует. И ни один судья не пойдет на принятие решения об экстрадиции. Саакашвили также не видел этих спецназовцев, поскольку был на встрече в кафе внутри гостиницы», - отметил адвокат.

Он добавил, что служба безопасности гостиницы не пустила спецназовцев внутрь, и таким образом, Саакашвили удалось сегодня остаться на свободе.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили ранее заявил журналистам на выходе из гостиницы Fairmont Grand Hotel Kyiv, что имеет подозрения о намерении Госпогранслужбы задержать его в одной из столичных гостиниц на Подоле, чтобы в дальнейшем депортировать из Украины.

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Теги: #задержание Саакашвили#дело Саакашвили