"Пытались надеть мешок на голову": Саакашвили рассказал о своем "задержании"

Саакашвили подозревает, что спецназовцы ГПСУ хотели его задержать, чтобы депортировать из Украины.

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА, лидер партии «Рух новых сил» Михеил Саакашвили заявил, что подозревает, что спецназовцы Госпогранслужбы хотели задержать его в одном из столичных отелей на Подоле, чтобы впоследствии депортировать из Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Саакашвили сообщил журналистам на выходе из отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv.

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По его словам, спецназовцы Госпогранслужбы приехали с оружием в гостиницу, где в это время Саакашвили проводил встречу, однако у них не было документов на задержание и они покинули отель.

Саакашвили заявил, что представители Госпогранслужбы с автоматами ворвались в комнату, где он проводил встречу и пытались “одеть мне мешок на голову”. Он говорит, что точно не знает цели задержания, однако предполагает, что поскольку это были спецназовцы ГПСУ, то его хотели депортировать из страны.

Он также заявил, что группа спецназовцев не уехала от отеля, а находится рядом в микроавтобусах и все же хочет его задержать, чтобы вывезти.

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Саакашвили обвиняет в том, что происходит, президента Украины Петра Порошенко, который, по его словам, ведет себя нелогично, поскольку с одной стороны, обвиняет Саакашвили в государственной измене, а с другой – хочет избавиться от него через депортацию.

“Разве государственных преступников депортируют?” – задается вопросом Саакашвили.

Также он заявил, что в отеле не проживает, а был приглашен туда на встречу с иностранными бизнесменами.

Кроме того, он добавил, что уже не проживает на улице Костельной, где раньше был его офис, но снимает двухкомнатную квартиру не в центре Киева. Он также опасается, что во время того, как он будет ехать домой в свою съемную квартиру, то силовики снова попытаются его задержать.