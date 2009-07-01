Перед назначением новых министров Рада возьмет получасовую паузу

Верховная Рада утвердила повестку дня сегодняшнего внеочередного пленарного заседания.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 407 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В соответствии с повесткой дня, парламент рассмотрит первым вопросом изменения к государственному бюджету, которые касаются установления прожиточного минимума и минимальной заработной платы.

Кроме того, ВР рассмотрит еще несколько законопроектов, касающихся внесения изменений в госбюджет на текущий год.

Третьим вопросом в повестке дня - проект изменений к закону о выборах Президента Украины.

Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, после этого будет объявлен 30-минутный перерыв для проведения консультаций относительно рассмотрения кадровых вопросов.

В частности, планируется рассмотреть вопрос назначения на должность вице-премьер-министра Михаила ЗГУРОВСКОГО, еще одного вице-премьер-министра - Юрия ЛЮБОНЕНКО, министра финансов - Федора ЯРОШЕНКО, министра транспорта - Тариэла ВАСАДЗЕ и вопрос освобождения от должности министра юстиции Николая ОНИЩУКА и назначения на эту должность Виктора ШЕМЧУКА.