Перед назначением новых министров Рада возьмет получасовую паузу
Депутаты утвердили повестку дня
Верховная Рада утвердила повестку дня сегодняшнего внеочередного пленарного заседания.
Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 407 из 443 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.
В соответствии с повесткой дня, парламент рассмотрит первым вопросом изменения к государственному бюджету, которые касаются установления прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
Кроме того, ВР рассмотрит еще несколько законопроектов, касающихся внесения изменений в госбюджет на текущий год.
Третьим вопросом в повестке дня - проект изменений к закону о выборах Президента Украины.
Как сообщил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН, после этого будет объявлен 30-минутный перерыв для проведения консультаций относительно рассмотрения кадровых вопросов.
В частности, планируется рассмотреть вопрос назначения на должность вице-премьер-министра Михаила ЗГУРОВСКОГО, еще одного вице-премьер-министра - Юрия ЛЮБОНЕНКО, министра финансов - Федора ЯРОШЕНКО, министра транспорта - Тариэла ВАСАДЗЕ и вопрос освобождения от должности министра юстиции Николая ОНИЩУКА и назначения на эту должность Виктора ШЕМЧУКА.