Коалиционное соглашение: Германия будет поддерживать Украину в обмен на выполнение определенных условий

Германия будет оказывать помощь Украине в обмен на осуществление реформ и выполнение Минских соглашений.

Берлин и в дальнейшем будет поддерживать Киев, в том числе и ради мирного урегулирования конфликта на Донбассе. Такое намерение содержит коалиционное соглашение между ХДС, ХСС и СДПГ относительно приоритетов внутренней и внешней политики будущего немецкого правительства, которое было достигнуто 7 февраля.

Как сообщает DW, текст соглашения содержит, в частности, планы предоставлять Украине поддержку с целью полного восстановления территориальной целостности страны, а также помощь для усиления стабильности и дальнейшего общественного развития.

Также новое правительство ФРГ готово предоставлять средства для восстановления Донбасса. С целью установления мира на Донбассе новое немецкое правительство и в дальнейшем юудет активно сотрудничать с Францией, отмечается в документе.

Впрочем, обещанная поддержка будет предоставляться Украине лишь при определенных условиях. Речь идет прежде всего о выполнении Киевом своей части минских договоренностей, что включает в себя и отвод тяжелых вооружений от линии разграничения и установлении настоящего режима прекращения огня. В соглашении отмечается, что за соблюдением перемирия на Донбассе должна наблюдать миротворческая миссия ООН.

Кроме того, в Берлине и в дальнейшем рассчитывают, что Киев не прекратит процесс реформ, особенно в сфере борьбы с коррупцией. Целью таких преобразований должна стать всеобъемлющая модернизация страны, отмечается в документе. Готовность предоставить Украине соответствующую финансовую поддержку привязана к прогрессу с воплощением реформ, отмечается в тексте соглашения.

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Также коалиционный договор осуждает действия России в Крыму и на Донбассе и призывает быть бдительными из-за нынешней российской внешней политику. Ранее сообщалось, что ХДС и СДПГ договорились проводить и в дальнейшем жесткий курс в отношении России из-за действий Москвы в Крыму и Украине.

Ранее стало известно, что во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласие относительно коалиционного соглашения. Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен возглавить министерство иностранных дел.