В Германии произошел прорыв в коалиционных переговорах: стороны распределили министерские портфели

Во время переговоров между немецкими консерваторами и социал-демократами было достигнуто согласия относительно коалиционного соглашения. Лидер социал-демократов Мартин Шульц должен возглавить министерство иностранных дел.

Представители немецких политических сил ХДС, ХСС и СДПГ достигли прорыва в переговорах о формировании новой правительственной коалиции.

Об этом в среду, 7 февраля, сначала сообщил ряд немецких СМИ со ссылкой на участников встречи. Впоследствии о достижении принципиального согласия относительно коалиционного соглашения сообщили и в рядах христианских демократов и социал-демократов, как пишет DW.

Как сообщает агентство dpa со ссылкой на свои источники, стороны достигли согласия относительно распределения министерских портфелей. Среди основных договоренностей, которые стали известны СМИ, указывается, что представители СДПГ получают кресла в трех важных министерствах - иностранных дел, финансов, а также социальной защиты и труда. Представитель ХСС должен возглавить министерство внутренних дел ФРГ. За ХДС останутся министерства экономики и обороны. Как сообщают СМИ, лидер социал-демократов Мартин Шульц (Martin Schulz) должен возглавить министерство иностранных дел. В среду во второй половине дня будет обнародованна подробная информация относительно решений, принятых на коалиционных переговорах.

Читайте такжеПроект коалиционного соглашения в Германии не предусматривает поэтапной отмены санкций против РФ - СМИ

Как сообщалось, основные разногласия у участников переговоров были в таких сферах, как рынок труда, здравоохранение и вопросы беженцев.

Коалиционный договор, как планируется, еще должны одобрить члены СДПГ, в рядах которой растет сопротивление формированию новой "большой коалиции" консерваторов и социал-демократов.

Напомним, что выборы в Бундестаг состоялись в сентябре прошлого года, однако за неудачные переговоры о формировании так называемой коалиции "Ямайка" формирования правительства в ФРГ затягивается. После провала "Ямайки" начались переговоры о создании "большой коалиции".