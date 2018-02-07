Антикоррупционный комитет Рады рекомендует принять законопроект Порошенко об Антикоррупционном суде

В законопроекте сразу нужно будет учесть ряд рекомендаций, его рекомендуют принять в первом чтении.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства Украины президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде (№7440) и рекомендует принять его в первом чтении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам после заседания комитета сказал его член, депутат от "Самопомочи" Егор Соболев.

"Мы решили, что законопроект нужно принимать в первом чтении, но сразу вносить в него идеи, которые мы предлагали, и которые рекомендует Венецианская комиссия", - сказал он.

Депутат пояснил, что речь идет о том, что Антикоррупционный суд должен заниматься только делами о топ-коррупции.

"Не надо ему давать дела о наркотиках, как предлагает президент, поскольку это просто завалит судей неважными для борьбы с коррупцией делами", - пояснил Соболев.

Кроме того, отметил он, предлагается, чтобы правительства США, стран ЕС, Канады, Великобритании делегировали выборщиков, которые еще перед утверждением Высшим советом правосудия смогут сказать, что "этого судью или этого адвоката нельзя назначать, потому что он служит коррупционерам и будет служить им в Антикоррупционном суде".

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"Это основные идеи, которые мы рекомендовали парламенту принять", - констатировал парламентарий.

Говоря о четырех альтернативных президентскому законопроектах, Соболев отметил, что было рекомендовано, чтобы ВР сосредоточилась на принятии именно президентского законопроекта.

"Мы полагаемся на мнение Венецианской комиссии и на то, что записано в нынешней Конституции, - что именно президент должен вносить решения, на основе которых будут создаваться суды", - сказал член комитета.

В то же время, считает Соболев, в ВР за этот законопроект может не хватить голосов.

"Я смотрю, что дальше нет голосов не только в "Оппозиционном блоке", - в "Блоке Петра Порошенко" и в "Народном фронте". Особенно, мне кажется, в "Блоке Петра Порошенко". Президент продолжает играть в игру, когда он заявляет, что нужен Антикоррупционный суд, но его представители в парламенте, его депутаты не спешат за это голосовать", - сказал Соболев.

В то же время, как известно, все эти законопроекты так и не были включены в повестку дня сессии ВР. Антикоррупционный комитет не является главным по рассмотрению этого вопроса. Он лишь участвует в его подготовке на рассмотрение ВР. Главным комитетом является Комитет по вопросам правовой политики и правосудия.

Как сообщал УНИАН, 22 декабря 2017 года президент Петр Порошенко внес в парламент проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Также глава государства зарегистрировал в ВР проект закона о внесении изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием закона "О Высшем антикоррупционном суде". Оба законопроекта определены как безотлагательные.

Общественные организации и международные партнеры Украины, в том числе Международный валютный фонд, раскритиковали президентские законопроекты из-за их несоответствия рекомендациям Венецианской комиссии, в частности в вопросе обеспечения независимости отбора судей.

Кроме того, в парламенте зарегистрированы альтернативные депутатские законопроекты №7440-1, №7440-2, №7440-3, №7440-4.

Создание антикоррупционного суда является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и ее ключевого кредитора - МВФ.