Антикоррупционный комитет обратился к Парубию относительно избрания своего нового председателя

Это уже седьмой комитет в парламенте, который не имеет своего руководителя.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам предотвращения и противодействия коррупции обратился к председателю парламента Андрею Парубию относительно избрания нового председателя комитета.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании комитета.

Секретарь комитета, внефракционный депутат Дмитрий Добродомов отметил, что это уже седьмой комитет, который не имеет своего председателя.

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Он предложил обратиться от комитета к Парубию о решении вопроса об избрании нового председателя комитета. Такое предложение было поддержано голосованием.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря 2017 года Комитет ВР по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признал неудовлетворительной работу Егора Соболева на посту главы комитета и рекомендовал инициировать перед парламентом его отзыв.

7 декабря Верховная Рада 256 голосами уволила Соболева из должности главы антикоррупционного комитета.