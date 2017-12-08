Соболев: воспринимаю свое увольнение как грамоту от коррупционеров (видео)

Уволенный с должности председателя антикоррупционного комитета Рады Егор Соболев считает такой шаг какой-то степени комплиментом. Он уверен, что его увольнение инициировал президент Порошенко за то, что Соболев блокировал коррупционные законопроекты.

Читайте такжеДепутат говорит, что Порошенко лично просил снять Соболева с должности главы антикоррупционного комитета (видео)

"Моим увольнением лично занимался Петр Порошенко в "Блоке Петра Порошенко" и Арсений Яценюк в "Народном фронте". Кого они спроектировали на мое место, честно говоря, я знаю гораздо хуже, чем они. Я думаю, что может быть такой вариант, что комитет вообще будет без председателя", - сказал депутат в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Соболев добавил, что антикоррупционный комитет под его руководством остановил 383 законопроекта, где было найдено коррупционные риски, и ни один из этих законопроектов не был принят.

"Боюсь, что и президенту, и коррумпированному большинству выгодно, чтобы комитет не заработал больше", - сказал он.

Напомним, 6 декабря комитет парламента по вопросам предотвращения и противодействия коррупции проголосовал за увольнение Егора Соболева с должности председателя Комитета. Поддержали предложение 12 народных депутатов из фракции "Блока Петра Порошенко", "Возрождение", "Оппозиционного блока". Двое воздержались.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 7 декабря, Верховная Рада приняла постановление об отзыве Соболева с должности председателя комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Решение поддержали 256 народных депутатов из 378, зарегистрированных в сессионном зале. При этом Соболев останется членом комитета.