Польша загоняет себя в глухой внешнеполитический тупик законом о "бандеризме" - эксперт

По мнению Огрызко, последние действия Польши - это не только антиукраинская, но и антидемократическая линия.

Польша сегодня сама себя загоняет в глухой внешнеполитический тупик, создавая проблемы не только Украине, а, прежде всего, себе же.

По мнению дипломата, руководителя Центра исследований России, экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, за последние годы Варшава испортила отношения не только с Киевом, но и со многими другими своими ближними и дальними соседями. Об этом сообщает "Главред".

"Если уж Государственный департамент США высказывает свое "фе" по поводу действий поляков, это значит, что Варшава действительно зашла слишком далеко… Следует отметить, что последние действия Польши — это не только антиукраинская линия. Это —антидемократическая линия, потому что те вещи, которые прописаны в таких польских "законах", как закон об Институте национальной памяти Польши, ведут к свертыванию главного, на чем строятся современные общества — демократии. Это — грустный результат", - считает дипломат.

Он отметил, что польский президент Дуда не услышал не только украинских депутатов — он не услышал и израильскую сторону, не услышал он и США.

"Думаю, тут сыграло роль внутреннеполитическое видение ситуации. Поскольку, так или иначе, ему нужно думать и заботиться о грядущих выборах в Польше. К слову, это большая проблема современных стран — решения принимаются не с точки зрения стратегии, а исходя из приближающихся внутреннеполитических событий. Потому, я думаю, Дуда решил сыграть аккуратно и переложить ответственность на конституционный суд. Это, возможно, для него удобный способ уйти от ответственности, но с точки зрения влияния, в частности, на украинско-польские отношения — это очень ошибочный шаг", - добавил Огрызко.

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Дипломат отметил, что у Польши и Украины есть общие интересы.

"Так, например, и Украина, и Польша чрезвычайно заинтересованы в том, чтобы не состоялся проект "Северный поток-2", потому что он представляет собой общую угрозу для обеих стран. Какие бы законы ни принимались в сфере истории, здесь экономический интерес у наших государств — объективный, и он лежит на поверхности. Кроме того, если взять военное сотрудничество, то, безусловно, польские руководители понимают, что, если, не дай Бог, упадет Украина, следующей будет Польша. Потому сотрудничество в этой сфере является взаимовыгодным и необходимым и Украине, и Польше. Это же касается и многих других направлений", - пишет Огрызко.

По его мнению, нынешний эпизод украинско-польских отношений вряд ли будет иметь какое-то практическое влияние на конкретные сферы сотрудничества. "Но в общем плане такие вещи, безусловно, серьезно отравляют общую атмосферу и играют лишь на руку Москве", - подытожил дипломат.

Ранее сообщалось, что политический лагерь в Польше раскололся после отправки правок в закон об Институте национальной памяти на рассмотрение конституционного суда.