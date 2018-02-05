Яценюк осуществит визит в Вашингтон для встреч в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне
19:20, 05 февраля 2018Политика
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В течение двух дней лидер "Народного фронта" будет находиться с визитом в Вашингтоне.
Лидер НФ летит в Вашингтон / фото УНИАН
6-7 февраля лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк будет находиться с визитом в Вашингтоне.
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Запланированы его встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.
Планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде «Heritage».
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