Яценюк осуществит визит в Вашингтон для встреч в Совете нацбезопасности, Госдепе и Пентагоне

19:20, 05 февраля 2018
Политика
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Лидер НФ летит до Вашингтона / фото УНИАН

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Запланированы его встречи с высокими представителями Совета национальной безопасности Соединенных Штатов и руководством Государственного департамента США и Пентагона, а также с конгрессменами США от Республиканской и Демократической партий.

Планируются выступления Арсения Яценюка в Совете внешних отношений, Атлантическом совете и фонде «Heritage».

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