Из-за траурных мероприятий в областном центре также не будут отмечать Масленицу 18 февраля.

В Житомире 20 февраля почтят погибших Героев Небесной Сотни и ограничат количество традиционных праздничных мероприятий на Масленицу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

“Траур по погибшим Героями Небесной Сотни будет отмечаться минутой молчания 20 февраля, согласно Указу Президента №69/2015 от 1 февраля 2015 года "О чествовании подвига участников Революции достоинства и увековечения памяти Героев Небесной Сотни"”, - сказано в сообщении.

Там также отмечается, что из-за этих траурных мероприятий в областном центре также не будут отмечать Масленицу 18 февраля. “В связи с чествованием подвига участников Революции Достоинства, в городе Житомире праздничные мероприятия, которые традиционно отмечают в период Масленицы воскресенье 18 февраля, проводиться не будут”, - подчеркивают в горсовете.