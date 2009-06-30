Литвин в Беларуси говорил о торговле, Европе, границе и Чернобыле

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН настаивает на необходимости более системных отношений между Украиной и Республикой Беларусь, в частности, на уровне парламентов обеих стран.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил в Минске во время встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром АНДРЕЙЧЕНКО.

«Нужно, чтобы Межпарламентская украинско-белорусская комиссия собиралась не раз в два года, а хотя бы раз в квартал», - отметил руководитель украинского парламента. По его убеждению, «для более эффективной ее работы нужно сформировать повестку дня нашего сотрудничества». «Это поможет систематизировать совместную работу, что обеспечит более весомый результат нашему сотрудничеству», - подчеркнул он.

Также в ходе встречи стороны обсудили пакет вопросов об углублении торгово-экономических взаимоотношений, сотрудничества в отрасли энергетики, пограничного сотрудничества и использования транзитных возможностей обеих стран.

Кроме того, значительное внимание было уделено вопросу взаимной поддержки деятельности Украины и Беларуси в международных парламентских институтах, таких как МПА СНГ, ПАСЕ, ПА ОБСЕ. В частности, касаясь вопроса взаимоотношений Республики Беларусь и Совета Европы, В.ЛИТВИН отметил: «Беларусь не может быть вне Совета Европы». «Это та проблема, которая не подлежит обсуждению», - подчеркнул он.

Участники встречи также обсудили проблему ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и восстановления пострадавших территорий. В этом контексте было выражено мнение о привлечении международного содружества к созданию исследовательского полигона на загрязненных территориях для изучения всего комплекса проблем, связанных с последствиями техногенных катастроф.

Касаясь вопроса необходимости упрощения и ускорения пересечения украинско-белорусской границы гражданами обеих стран, В.АНДРЕЙЧЕНКО акцентировал внимание на срочности решения этой проблемы именно сейчас, когда начался сезон отдыха.

Со своей стороны председатель ВР заверил, что поставит этот вопрос перед правительством страны.

Подводя итог встречи с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси, В.ЛИТВИН сказал: «Как я чувствую и понимаю, у нас нет политических разногласий - это главное, это говорит о том, что результаты нашего сотрудничества как в гуманитарной, так и в экономической сферах должны быть более весомыми». «Мы еще не конца осознали, насколько можем быть интересны и полезны друг другу. Верховная Рада Украины готова к углублению наших отношений», - подчеркнул он.