Приближается 20-летие Народного руха Украины

Власти Прикарпатья утвердили план праздничных мероприятий к 20-летию Руха. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе председателя Ивано-Франковского областного совета, председатель облгосадминистрации Николай ПАЛИЙЧУК и председатель областного совета, член НРУ Игорь ОЛИЙНЫК подписали совместное распоряжение «О праздновании 20-летия Руха».

В соответствии с документом, на 12 августа запланировано торжественное заседание по случаю 20-й годовщины создания Народного руха Украины за перестройку, которая будет проходить в Ивано-Франковском областном академическом муздрамтеатре имени Ивана Франко.

План мероприятий по подготовке празднования на Прикарпатье 20-й годовщины создания НРУ предусматривает также, что с началом нового учебного года, в сентябре, в национальном университете Прикарпатья им. Василия Стефаника состоится юбилейная научно-практическая руховская конференция. Управлению по делам прессы и информации ОГА поручено обеспечить издание книги «Історія руху Івано-Франківщини»; управлению образования и науки - провести в учебных заведениях края уроки памяти, а управление градостроительства и архитектуры и Ивано-Франковский городской совет должны обеспечить изготовление и установление в Ивано-Франковске мемориальной доски на доме, где в конце 1980-х - начале 1990-х гг. проходили первые заседания культурно-научного общества «Рух» (на углу улиц Ивана Франко – Независимости). Ивано-Франковский горисполком должен упорядочить памятник одному из основателей областного культурно-научного общества «Рух» Роману Левицкому.

На протяжении августа-сентября в областном центре будет действовать выставка архивных документов, которые иллюстрируют период украинского национально-политического движения этого периода.