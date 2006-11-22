Полевые командиры не будут опускать руки

Министр внутренних дел Украины, бывший «полевой командир» Майдана Юрий ЛУЦЕНКО сомневается, что в Украине в случае необходимости может возникнуть еще один Майдан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве по случаю второй годовщины начала Помаранчевой революции.

«Я не думаю, что можно войти в реку третий раз», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов. Говоря о сегодняшней дате, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «это праздник тех людей, которые завоевали свободу».

Присутствующий на встрече с журналистами другой «полевой командир» Майдана Николай ТОМЕНКО, говоря о своих воспоминаниях о Помаранчевой революции, отметил, что «во время революции каждый делал свое дело. Эти люди – это те, кого мы хотели собрать сегодня».

«Мы собрались. Для нас важно, что нас объединило прошлое и будущее», - отметил в свою очередь Ю.ЛУЦЕНКО, который обещал в свое время собраться на Майдане с друзьями, чтобы отметить очередную годовщину революции

Продолжая эту тему советник Президента Украины Тарас СТЕЦЬКИВ добавил: «Пока мы все были вместе - мы побеждали». По его мнению, «то что мы начали на Майдане два года тому назад, мы еще не закончили». «…У нас помаранчевый цвет внутри», - сказал он.

Возвращаясь к теме Майдана, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что «Майдан – это не технология, Майдан – это порыв людей».

Продолжая его мысль, народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК выразил уверенность, «что политики задолжали обществу…». «Этот день, - добавил он, - для того, чтобы покаяться перед людьми, но руки опускать нельзя».

На вопрос журналистов, почему вместе с собравшимися (Ю.ЛУЦЕНКО, Н.ТОМЕНКО, Вячеславом КИРИЛЕНКО, Н.КАТЕРИНЧУКОМ, Т.СТЕЦЬКИВЫМ – УНИАН) этот праздник не отмечают другие участники Помаранчевой революции, в частности лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО и председатель СПУ Александр МОРОЗ и приглашали ли их, политики уклонились от четкого ответа, однако при этом Н.ТОМЕНКО ответил: «Несмотря на то, кто что делал последние два года, мы считаем делом чести сохранить наши отношения. Собраться и вспомнить о том, как мы работали».

Его поддержал и Ю.ЛУЦЕНКО: «…здесь собрались люди, которые действительно делали команду…». «Мы хотим здесь этим собранием продемонстрировать: для нас неважно, кто в какой фракции, кто на какой должности или без нее. Для нас важно, что нас объединяет прошлое и будущее. Для нас глаза Майдана не пустые слова, потому мы сегодня здесь!», - подчеркнул он.