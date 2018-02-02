"Это вопрос к Национальной полиции": Гройсман отреагировал на создание "Нацдружин"

Незаконных формирований, по словам главы правительства, быть не может ни под какими лозунгами.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что формирования вроде общественной организации "Национальные дружины" могут быть, но только в рамках закона.

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Об этом он сказал в комментарии телеканалу "112 Украина" в рамках поездки в Киевскую область.

"Могут быть только формирования, которые являются законными. Незаконных формирований быть не может под любыми различными лозунгами. То есть, есть формирование, оно законное, оно наделено функциями, конечно, они могут патрулировать и все остальное. То есть, это вопрос к Национальной полиции ", - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

31 января министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что считает положительным явлением создание общественных объединений с целью помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка, однако их действия должны быть в рамках действующего закона.