Глава Минюста назвал создание "Нацдружин" положительным явлением

По мнению Петренко, такие организации должны вступать в легальные юридические отношения с местной полицией.

Министр юстиции Украины Павел Петренко считает положительным явлением создания общественных объединений с целью помощи правоохранительным органам в обеспечении порядка, однако их действия должны быть в рамках действующего закона.

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Об этом глава Минюста заявил сегодня в комментарии «112 Украина».

«По моему мнению, любые патриотические общественные объединения, которые могут сейчас помочь нашим органам правопорядка в наведении порядка на улице, - это положительное явление. Главное, чтобы каждый действовал в рамках действующего закона. Не имеет права любое общественное объединение применять огнестрельное оружие, или какие-то спецсредства. Это нельзя прикрывать никаким статусом дружинника, или кого-то другого», - отметил министр.

Петренко напомнил, что в Украине есть абсолютно свободный демократический способ создания общественных объединений и организаций.

«Многие из них в своих уставах указывают, в том числе, и такой вид уставной деятельности, как сотрудничество с правоохранительными органами и помощь в обеспечении безопасности и правопорядка на украинском улицах. Это не запрещенный законом вид уставной деятельности», - отметил он.

При этом министр пояснил алгоритм действий: «Если ОО имеет непосредственно целью оказывать помощь правоохранительным органам, оно вступает в соответствующие легальные юридические отношения с местной полицией. И я думаю, что именно у местной полиции, у Национальной полиции необходимо спрашивать, сколько именно ОО непосредственно работают с нашими правоохранителями на улицах по защите правопорядка», - сказал Петренко.

По его словам, такой учет ведет Нациполиция, а борьба с незаконными группировками ведется в соответствии с законодательством и отслеживается полицией и Службой безопасности Украины.

Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.