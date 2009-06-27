Ющенко считает, что НУ победит и на президентских, и на парламентских

Президент Украины, политический лидер «Нашей Украины» Виктор ЮЩЕНКО уверен, что процесс возрождения партии позволит победить и на президентских, и на парламентских выборах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам.

Отвечая на вопрос, какие выборы он имел в виду, когда на съезде говорил о победе «Нашей Украины» на выборах – президентские или парламентские, - В.ЮЩЕНКО сказал: «И то, и то».

По словам Президента, сегодня происходит процесс консолидации партии, которая прошла сложный период, начиная с 2005 года, через «травлю ее нашими партнерами».

«Сегодня партия расправляет крылья», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что целью является не только консолидация партии, но и консолидация фракции, которая представляет ее в Верховной Раде.

В.ЮЩЕНКО выразил удовлетворение сегодняшним диалогом на съезде “Нашей Украины”. Как сказал Президент, он позволяет провести «жирную черту над тем, что было», и двигаться вперед - к победе в президентских и парламентских выборах.

По состоянию на 16.30 началось заседание совета партии “Наша Украина”.