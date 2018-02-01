Лавров назвал украинские "Национальные дружины" "неонацистской организацией"

Также глава МИД РФ считает, что добровольческие батальоны продолжают действовать на линии соприкосновения на Донбассе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что украинские «Национальные дружины» являются «неонацистской организацией», которые показывают, что власти Украины не имеют монополии на насилие в стране.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он заявил на совместной пресс-конференции в Москве с главой МИД Италии Анджелино Альфано.

«Буквально на днях там была создана новая структура радикальная, которую назвали «Национальный корпус» или «Национальные дружины». Структура – откровенно неонацистская. Эта тенденция, когда монополия на применение силы размыта и не может быть восстановлена, когда радикалы с неонацистским уклоном начинают править бал, вершить правосудие и совершать провокации, в том числе на линии соприкосновения с провозглашёнными республиками - нас очень тревожит», - сказал Лавров.

Также он отметил, что добровольческие батальоны – «нелегальные вооруженные формирования» - продолжают действовать на линии соприкосновения, и именно по их вине происходит нарушение режима прекращения огня. По словам Лаврова, командиры этих подразделений не воспринимают приказы от центральных властей Украины.

При этом он добавил, что Франция и Германия должны обращать на это внимание, потому что это явление «подрывает способность украинского руководства выполнят Минские договоренности».

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Как сообщал УНИАН, политическая партия «Национальный корпус» в воскресенье, 28 января, в Киеве организовала церемонию присяги более 600 участников общественной организации «Национальные дружины». В организации заявляют, что целью ее деятельности является обеспечение порядка на улицах городов.

30 января министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не позволит, чтобы общественная организация «Национальные дружины» позиционировала себя как альтернативное парамилитарное формирование, и подчеркнул, что в Украине есть государственная монополия на применение насилия, которая принадлежит правоохранительным органам.