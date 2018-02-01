За неделю прокуратура вернула государству 47 миллионов гривень - представитель ГПУ Лысенко

За неделю с 24 по 30 января органами прокуратуры Киева, Киевской области, а также военной прокуратуры в судах в поддержку позиции прокуратуры были приняты решения о возвращении государству и территориальным общинам имущества и средств на сумму 47 млн ​​грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель ГПУ Андрей Лысенко.

«За это время наши коллеги из Винницкой, Киевской, Херсонской, Черкасской и Запорожской областей вернули или прекратили незаконное использование 18 тыс. 212 гектаров земель общей стоимостью более 42 млн грн. То есть, они снова перешли в собственность государства, государственных или коммунальных предприятий и территориальных общин. Приведенные цифры уже подкреплены конкретными решениями судов», - отметил он.

Отдельно Лысенко отметил работу, направленную на разоблачение коррупционных преступлений должностными лицами государственных органов власти и местного самоуправления.

«С 24 по 30 января этого года прокуратурами различных областей совместно с другими правоохранительными органами было зафиксировано 19 фактов получения неправомерной выгоды, то есть вымогательство и получение чиновниками различного ранга взяток. Фигурантам дел объявляются подозрения, принимаются решения об избрании меры пресечения. Размер взяток в рамках расследования уголовных производств колеблется от 1000 грн. до 8000 долларов США», - заявил представитель Генпрокуратуры.