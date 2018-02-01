В Минске обсудили обмен заключенных

00:34, 01 февраля 2018
Политика
49 0
в Минске обсуждались возможные дальнейшие шаги касательно обмена заключенных / president.gov.ua

Читайте такжеСайдик призвал обеспечить достойные условия во время обмена заложников на Донбассе

Об этом он сказал в Минске по итогам сегодняшних переговоров ТКГ, сообщает сайт ОБСЕ.

"Рабочая группа по гуманитарным вопросам ещё раз отметила обмен удерживаемыми в конце декабря прошлого года как большое достижение. В присутствии Виктора Медведчука группа обсудила возможные дальнейшие шаги", - заявил Сайдик.

Как сообщал УНИАН, по итогам сегодняшнего заседания в Минске пресс-секретарь экс-президента, представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер заявила, что украинская сторона в ТКГ надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.

В свою очередь первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что в Минске украинская сторона представила предложения об освобождении политических заключенных из тюрем в РФ. Также представитель Украины сообщила, что украинской стороной были представлены определенные предложения по освобождению украинских заложников, содержащихся на оккупированном Донбассе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #пленные на Донбассе