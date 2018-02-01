В Минске обсудили обмен заключенных

По словам спецпредставителя ОБСЕ, участники переговоров подчеркнули, что обмен заложников, который состоялся 27 декабря 2017 года, стал большим достижением.

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), посол Мартин Сайдик заявляет, что участники рабочей подгруппы по гуманитарным вопросам обсуждали возможные шаги, которые необходимо предпринять для дальнейшего продвижения в вопросе обмена заключенных.

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Об этом он сказал в Минске по итогам сегодняшних переговоров ТКГ, сообщает сайт ОБСЕ.