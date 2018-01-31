Геращенко: Украина в Минске "остро поставила вопрос" освобождения украинцев из тюрем в РФ

Геращенко заявила, что украинская сторона имеет определенные инициативы относительно разблокирования процесса освобождения политзаключенных.

Украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске представила предложения относительно освобождения политических заключенных из тюрем на территории Российской Федерации.

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Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Приоритетная и ключевая тема гуманитарной группы - освобождение заложников, которые до сих пор удерживаются на оккупированных территориях. Мы считаем, что после освобождения Г. Савкива работа должна активно продолжаться и у нас есть определенные предложения, которые дискутируются. Мы за максимально быстрый результат и все для этого делаем. Также украинская сторона остро поставила вопрос об освобождении украинцев в тюрьмах РФ. Мы имеем определенные инициативы в этом направлении и стремимся разблокировать процесс освобождения политзаключенных", - сообщила Геращенко.

Также она сообщила, что сегодня в Минске обсуждался вопрос открытия контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" в Луганской области, которое блокируется контролируемыми Россией боевиками на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 22 января 2018 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на территории Российской Федерации в тюрьмах находятся 22 политических заключенных из Украины. Всего, по его словам, если учитывать и оккупированный Крым, РФ держит за решеткой более 60 украинских политзаключенных.

27 декабря 2017 председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак подчеркивал, что на оккупированном Донбассе контролируемые Россией боевики все еще удерживают 103 украинских заложника.