Ющенко: я иду на выборы не техническим кандидатом

Публичная дискуссия относительно изменений в Конституцию должна состояться до президентских выборов.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, сказал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в интервью «5 каналу».

«Моя принципиальная позиция - если мы говорим о прогнозируемой украинской позиции, мы должны высказаться по содержанию Конституции до президентских выборов... Нам нужно продемонстрировать, что мы Конституцию пишем не под себя или не под какой-то надуманный закулисный шантажный процесс», - сказал Президент, отметив важность не допустить отката в украинской демократии.

По его убеждению, после принятия изменений в Конституцию в парламенте, законопроект должен быть отправлен на изучение в Конституционный Суд - а после положительного вывода КС - безусловно, на всеукраинский референдум. «Я глубоко убежден, что для украинской Конституции нужен всенародный акцепт... Мы говорим о новой редакции - и содержание новой редакции выносится на референдум», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Говоря о президентской кампании, В.ЮЩЕНКО подчеркнул: «Я иду на выборы не техническим кандидатом. У меня есть мировоззрение, с которым я убежден - только при условии, когда украинская нация способна дать свою оценку событиям, происходящим и сегодня являющимся угрозой украинскому выбору, - если нация будет полна этого сознания, я уверен, что у нации будет шанс иметь дорогу в прогнозируемое будущее. Больше всего, от кого будет зависеть будущее страны - это от избирателя».

Интервью провел шеф-редактор проектов «5 канала» Святослав ЦЕГОЛКО.

Часть интервью выйдет в эфир в пятницу, 26 июня, в 21:00 в программе «Час», полный вариант - в субботу, 27 июня.