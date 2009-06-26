В НУ понимают, что их выход из коалиции не приведет к роспуску ВР

В партии “Наша Украина” понимают, что их решение о выходе из коалиции не приведет к роспуску парламента.

Об этом сказала народный депутат от НУ-НС Ксения ЛЯПИНА в интервью газете “Україна молода”.

По ее словам, «Наша Украина» не может инициировать выборов. “А кроме того, все это не будет иметь последствий, ведь у Президента за полгода до сложения полномочий исчезает право распускать Верховную Раду. А выборы Президента - 17 января. Есть конституционные реалии, которые необходимо учитывать. До президентских выборов роспуск парламента невозможен”, - сказала К.ЛЯПИНА.

Депутат выразила удивление, что, когда «Наша Украина» решила принять решение о выходе из коалиции, это начали воспринимать как технологический прием или тайный план. “Нет! Это сугубо политический шаг”, - сказала К.ЛЯПИНА.

Она не думает, что министрам, назначенным по квоте фракции “Наша Украина – Народная самооборона”, будут рекомендовать уйти из правительства. “Безусловно, если мы выходим из коалиции, то логично, что должны отозвать министров. Но это логично только тогда, когда виден следующий шаг. Например, мы выходим из правительства (а, следовательно, Кабинет министров теряет кворум), поэтому следующие шаги - формирование новой коалиции, нового правительства. Однако при нынешней ситуации, в канун президентских выборов, это нецелесообразно”, - сказала она.

К.ЛЯПИНА не исключает, что к теме досрочных парламентских выборов в Украине возвратятся после президентских выборов. “Поскольку в нынешнем парламенте - тупиковая ситуация. Там могла бы сформироваться только одна коалиция - БЮТ и Партии регионов. Но они готовы образовать большинство только с одной целью - создать диктатуру в стране, а такой подход не удовлетворяет граждан. Поэтому эту проблему, по-видимому, все-таки придется решать досрочными выборами”, - заметила она.

Как известно, 27 июня состоится съезд партии “Народный Союз Наша Украина”, представители которой входят в состав фракции НУ-НС. На съезде планируется принятие решения о выходе из коалиции.