Тигипко: не нужно бояться федерализации

В ходе рабочей поездки в Одессу экс-советник премьер-министра Украины, бизнесмен Сергей ТИГИПКО, ранее заявивший о намерении баллотироваться на пост Президента Украины, создал региональный избирательный штаб.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на встрече с журналистами в Одессе.

С.ТИГИПКО подчеркнул, что на предстоящих выборах Президента он не собирается играть роль технического кандидата Виктора ЯНУКОВИЧА (как известно, во время президентской кампании 2004 года С.ТИГИПКО возглавлял штаб кандидата в Президенты, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА).

Политик отметил, что располагает «амбициями и возможностями в бизнесе». «Еще надо посмотреть, кто у кого будет техническим», – сказал С.ТИГИПКО.

По словам бизнесмена и политика, во время пребывания в Одессе он ставил целью «определиться с людьми, которые будут с ним работать» на предстоящих выборах в регионе. С.ТИГИПКО решил, что руководить штабом в Одесской области будет депутат горсовета Светлана ФАБРИКАНТ, которая является соратницей лидера партии «Родина» Игоря МАРКОВА.

«Мы хорошо подходим друг другу по взглядам», – объяснил он свой выбор.

В то же время он уклонился от оценки действий «Родины». «Я очень слабо ориентируюсь в том, чем занимается «Родина», поэтому комментировать что-либо из того, чем они занимаются, не могу», – заявил он.

Вместе с тем С.ТИГИПКО, по существу солидаризировался с одним из главных программных целей руководства «Родины» - добиться федерализации Украины. По словам политика, «не нужно бояться федерализации», поскольку «хорошо «прописанная» федерализация – очень полезна».

С.ТИГИПКО считает, что регионам страны необходимо дать «максимум полномочий», причем не только в экономическом аспекте – именно регионы страны «должны определять, на каком языке учить детей в школах и вузах, проводить судебные заседания, и на каком языке властям следует общаться с народом».

Подводя итоги поездки в Одессу, политик сообщил, что провел ряд важных встреч, в частности, с главой облгосадминистрации Николаем СЕРДЮКОМ, мэрами Одессы и Ильичевска, начальником Одесского морского торгового порта и главой Одесской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом АГАФАНГЕЛОМ.