Ющенко - Тимошенко: «Ваши однопартийцы убивают людей»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО планирует провести заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором будут рассмотрены действия милиции, прокуратуры и СБУ при расследовании дела об убийстве жителя Голованевского района Кировоградской области Валерия Олийныка.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал во время встречи с председателем СБУ Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО, заместителем генерального прокурора Украины Виктором КУДРЯВЦЕВЫМ и первым заместителем руководителя МВД Михаилом КЛЮЕВЫМ по поводу расследования этого убийства.

Такое заседание СНБО Президент планирует провести через 7 дней.

«По моему глубокому убеждению, уроки, которые нужно вынести из этой ситуации, должны базироваться на том, что убийство Валерия Олийныка - это пример того, как партийная модель формирования власти, как партийный принцип формирования правоохранительных органов приводит к тому, что мы имеем уникальные источники бандитизма, преступности и коррупции в этих органах», - сказал Президент на встрече.

«Пока партийцы будут назначаться прокурором или министром, где угодно, любого статуса или уровня, пока этот партиец в статусе народного депутата будет иметь по закону депутатскую неприкосновенность, мы коррупцию никогда не преодолеем», - заявил он.

Глава государства также обратился к народным депутатам и персонально к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО с призывом поддержать его предложение, с которым он намерен в который раз обратиться в украинский парламент относительно отмены депутатской неприкосновенности.

«Премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО подписала коалиционное соглашение, где черным по белому было взято на себя обязательство поддержать идею снятия депутатской неприкосновенности. Сегодня у Вас, Юлия Владимировна, большинство в украинском парламенте. Сегодня Ваши однопартийцы убивают людей. Если Вы на стороне украинского закона, если Вы объединены избирательным обязательством, я убежден, Вы поддержите мою инициативу об отмене депутатской неприкосновенности», - заявил В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что с такой же просьбой обращается и к председателю Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, который вместе со своей политической силой в значительной мере может помочь в принятии этого принципиального решения.

Глава государства также обратил внимание оппозиции, что ее голос сейчас также очень важен для того, чтобы в Украине главенствовал закон.

«Я обращаюсь к обществу. Сколько нужно, чтобы еще погибло людей от рук преступников во власти, чтобы мы сформировали общественную нетерпимость к существованию депутатской неприкосновенности? Я ищу поддержки в этом вопросе и надеюсь на голос людей», - сказал Президент.

Как сообщалось, 53-летний В.Олийнык погиб в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСЬКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области 16 июня.