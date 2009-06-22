Депутат Лозинский рассказал, как ловили "браконьера" под Голованивском

Народный депутат Украины из фракции БЮТ Виктор ЛОЗИНСКИЙ заявил, что 16 июня во время столкновения вблизи пгт Голованивск Кировоградской области был трезв и оружия при себе не имел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-конференции сегодня в Кировограде.

Депутат опроверг информацию, которая ранее появилась в некоторых СМИ, что якобы в тот вечер депутата в компании районного прокурора и начальника райотдела милиции видели в одном из баров, одетым в камуфляжную форму с ружьем. «Это полный абсурд. Ничего подобного не было. Я даже домой заехать не успел, чтобы переодеться, когда произошло это происшествие. Действительно, у меня в пользовании есть нарезное оружие, но в тот вечер я не брал его с собой. Потом добровольно отдал милиции для проведения экспертизы», - сообщил В.ЛОЗИНСКИЙ.

В то же время он заявил, что применение оружия против нападающего в данной ситуации было бы оправданным и правомерным, поскольку погибший, по словам депутата, первый начал стрелять в их сторону.

Депутат рассказал, что он вместе с Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ, проезжая мимо поля, увидели мужчину, который "вел себя подозрительно, нервно оглядывался". Он отметил, что несколько лет назад на этом же месте один браконьер убил другого, и поэтому они решили остановиться. В.ЛОЗИНСКИЙ вышел из машины, и спросил у мужчины "Ты кто?". В ответ тот выхватил пистолет и выстрелил в их сторону, рассказал депутат.

По словам В.ЛОЗИНСКОГО, начальник райотдела милиции остался вызывать наряд, а депутат и прокурор на машине начали преследовать нападающего. Догнав его, они выскочили из машины и повалили на землю. "Я держал правую руку нападающего, прокурор – левую, - рассказал В.ЛОЗИНСКИЙ. - Борьба продолжалась, приблизительно, полторы минуты. За это время было произведено несколько выстрелов из пистолета. После этого мной пистолет был вырван из рук В.Олийныка и отброшен в сторону. Далее нападающий выхватил нож и нанес мне и прокурору резаные раны кисти руки и предплечья. После этого у нас сработал инстинкт отпустить. Мы отбежали, приблизительно, на 5 метров, и увидели, что незнакомец выхватил второй пистолет. После этого мы, естественно, растерялись, и запрыгнули в машину". По словам депутата, "следственно-оперативная группа прибыла через 7-8 минут, вооружена и в бронежилетах. Четверо стражей порядка окружили мужчину, который прятался за деревом, и минут 20 вели переговоры, убеждая сдаться. За это время нападающий произвел несколько выстрелов, но нас уже на месте события не было".

В.ЛОЗИНСКИЙ сообщил, что "обезоружил нападающего лично начальник райотдела милиции М.КОВАЛЬСКИЙ, получив при этом рану ножом. На В.Олийныка надели наручники и, увидев, что у него ноги в крови, вызвали скорую помощь". Мужчину госпитализировали в райбольницу, где спустя некоторое время он умер.

Депутат рассказал, что участники инцидента на протяжении часа сдали анализы, которые засвидетельствовали отсутствие алкоголя в крови, а следующие три дня принимали участие в следственных действиях, воспроизводстве событий. "Я добровольно разрешил обыск своего домовладения, даже без санкции суда", - сказал В.ЛОЗИНСКИЙ.

Он отметил, что «незнакомец имел оружие и применял его, это уже покушение на убийство. Кроме того, он оказал сопротивление следственно-оперативной группе, которая прибыла на место происшествия, и создавал серьезную угрозу жизни правоохранителей».

При этом В.ЛОЗИНСКИЙ отказался отвечать на вопрос, сколько выстрелов было произведено из пистолета нападающего в сторону преследователей и во время борьбы с целью разоружения, ссылаясь на тайну следствия.

Народный депутат также заметил, что начальник райотдела милиции лично отдал приказ следственно-оперативной группе не применять оружие во время задержания.

По убеждению В.ЛОЗИНСКОГО, "если бы я не был народным депутатом, эта история не стоила бы и выеденного яйца и заглохла бы на уровне райотдела".

"Я не отрицаю, что у меня есть враги, кто-то хочет использовать случай с гибелью мужчины против меня. Однако я действовал только с целью остановить, задержать нападающего. 98% других людей сели бы в машину и убежали. Но нардеп – не мешок с половой, в который можно стрелять. У меня достаточная физическая подготовка, чтобы суметь дать отпор". "Если бы ситуация повторилась в дальнейшем, я действовал бы так же», - подчеркнул В.ЛОЗИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН , 16 июня около 20.00 вблизи пгт Голованевск Кировоградской области вследствие столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб мужчина (1954 года рождения).