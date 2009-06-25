Винского три часа допрашивали в Генпрокуратуре

Сегодня экс-министр транспорта и связи Иосиф ВИНСКИЙ в течение трех часов давал объяснения в прокуратуре по вопросам надзора за соблюдением законов на транспорте.

Об этом УНИАН сообщил пресс-служба И.ВИНСКОГО.

По его данным, вызов экс-министра был осуществлен в рамках рассмотрения запроса народного депутата Украины Игоря ПАЛИЦЫ относительно законности проведения закупки услуг у одного участника на строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту «Львов».

Как сообщил И.ВИНСКИЙ, он объяснил следователю, что принятие решения о проведении закупки услуг у одного участника является прерогативой Министерства экономики, а Минтранс выступал в этом случае исполнителем. Кроме того, по его словам, перед принятием этого решения Министерством экономики данный вопрос обсуждался на заседании Кабинета министров Украины.

По мнению экс-министра, процедура закупки услуг у одного участника, позволившая принять быстрое решение и устранить угрозу срыва сроков выполнения работ в рамках подготовки объекта к Евро-2012, была полностью оправданной и законной.

Как сообщалось, И.ВИНСКОГО сегодня утром вызывали в Генеральную прокуратуру. Ранее И.ВИНСКИЙ заявлял о политическом давлении, которое оказывается на него и его бывших заместителей по Министерству транспорта и связи Украины.