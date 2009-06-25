Во Львове Тимошенко встретили скандированием «Ганьба!»

Пикетом встретили премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО возле здания Львовского областного совета представители львовских организаций партий УНП, «Наша Украина», Конгресса украинских националистов, а также трудовые коллективы Львовского автобусного завода, завода «Сельмаш», завода «Автопогрузчик».

Как передает корреспондент УНИАН, под скандирование «Ганьба!» участники акции выразили недовольство отношением премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО к их неоднократным обращениям по поводу большой задолженности владельцев и руководства этих предприятий по зарплате.

В комментарии УНИАН член президиума Конфедерации свободных профсоюзов Львовской области, которая выступила одним из соорганизаторов акции протеста, Виталий ИЛИК отметил, что «обращение работников трудовых коллективов за помощью к премьеру ТИМОШЕНКО так и не нашли отклика и поддержки у Юлии Владимировны”. Потому, подчеркнул он, “сегодня мы пришли сюда, чтобы озвучить ей требования на получение честно заработанных собственных денег, которые должно гарантировать нам и правительство Украины».

Участники акции протеста держали плакаты с надписями «Не дадим развалить ЛАЗ»; «Прекратите разворовывание «Автопогрузчика», а также большое количество флагов с символикой «Нашей Украины» и Конгресса украинских националистов.

Параллельно возле пикетчиков проходила акция представителей трудового коллектива Львовского аэропорта, которые держали флаги БЮТ и плакаты с надписью: «Трудовой коллектив аэропорта приветствует свою защитницу».