"Единственный легитимный": Кива прокомментировал сообщения о своем исключении из Соцпартии

Кива заявляет, что собирается быть жестким лидером Социалистической партии Украины.

Илья Кива продолжает оставаться председателем Социалистической партии Украины, о чем в частности свидетельствует выписка из официального Реестра общественных формирований, а спекуляциями вокруг этого факта, по его словам, занимается бывшее руководство этой политсилы.

Себя же он назвал "единственным легитимным руководителем Социалистической партии", рассказал политик в эфире "Эспрессо.TV".

"Молодые приходят на смену старым, занимают сильные позиции... Это процесс эволюции. Вы же хотите, чтобы вас защищали, чтобы отстаивали интересы украинского народа? А для этого нужны зубы, нужны крепкие руки. Момент смены власти он всегда приходит. Это является нормальной практикой левых сил", - пояснил Кива.

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"Я силен, мотивирован и готов к самопожертвованию ради украинского народа", - подчеркнул Кива.

Тогда как представителей прежнего руководства СПУ политик считает "немощными аферистами со слюнявими ртами и со стертыми зубами, которые продолжают цепляться за разные партии, чтобы и в дальнейшем продолжать питаться и продаваться".

"Это такие как Устенко, Мороз и вся их череда", - заявил он и добавил, что эти люди "последние 10 лет торговали партией, как шлюхой".

При этом Кива не скрывает, что собирается быть жестким лидером СПУ: "Не надо бояться нашей жесткости. Потому что мы все устали от нашей незащищенности и от хаоса. А хаос создают те, кто уже давно являются политическими трупами", - подытожил политик.

27 января Петр Устенко заявил СМИ, что Киву якобы исключили из Социалистической партии и лишили должности председателя этой политсилы.