Журналист оценил вероятность большой войны путинского режима против Украины

Запад медленно и долго "запрягал телегу" антироссийских санкций, но теперь "погоняет" ее все быстрее и быстрее, отметил Евгений Киселев.

Журналист и телеведущий Евгений Киселев заявил, что не видит у режима президента РФ Владимира Путина ни политического, ни экономического, ни военного, ни дипломатического ресурса для большой войны против Украины.

Читайте также"От греха подальше": журналист рассказал, что на Западе избегают россиянУ Запада в перспективе есть еще, как минимум, несколько мощнейших рычагов для воздействия на РФ, рассказал ведущий на чате в "Главреде".

По его словам, в частности, российские банки могут отключить от системы SWIFT, прекратить любые операций с государственными ценными бумагами России, ввести нефтяное и газовое эмбарго.

"Последнее, конечно, очень сильнодействующее лекарство", - отметил собеседник. "Но, если дело дойдет до угрозы масштабной войны, а масштабная война против Украины всегда может перерасти в мировую, я думаю, Запад может пойти и на применение столь сильнодействующего средства", - добавил он.

"Еще раз повторяю, не вижу у путинского режима ни политического, ни экономического, ни военного, ни дипломатического ресурса для большой войны против Украины. Особенно с учетом того, что Запад - прямо-таки по старой русской поговорке - медленно и долго "запрягал телегу" антироссийских санкций, но теперь "погоняет" ее все быстрее и быстрее", - подчеркнул журналист.

Ранее Евгений Киселев сказал, что у Владимира Путина есть два повода мстить Украине - унизительное для его репутации поражение с поддержкой на выборах уже беглого бывшего украинского президента Виктора Януковича и провал проекта "Новороссия".